ГДП усиливает меры безопасности на дорогах в праздничные дни

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с предстоящими выходными и праздничными днями.

Как сообщили Report в ведомстве, в этот период на автомобильных дорогах республиканского значения прогнозируется увеличение транспортного потока, особенно в направлениях туристических и курортных зон.

В дорожной полиции отметили, что для обеспечения безопасности движения будут усилены профилактические меры, и призвали водителей проявлять максимальную ответственность на дорогах.

"Водителям рекомендуется выбирать скорость с учетом погодных и дорожных условий, не садиться за руль в состоянии усталости, недосыпа или при плохом самочувствии. Также необходимо соблюдать безопасную дистанцию, избегать рискованных маневров обгона, строго следовать требованиям дорожных знаков и перед поездкой проверять техническое состояние автомобиля", - говорится в обращении.