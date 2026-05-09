В Азербайджане за 4 месяца инвалидность назначена почти 16 тыс. человек
Социальная защита
- 09 мая, 2026
- 10:29
Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации в январе-апреле текущего года установило инвалидность 15,9 тыс. человек.
Как сообщили Report в министерстве, 7,1 тыс. человек инвалидность была установлена впервые, еще 8,8 тыс. человек прошли повторное освидетельствование.
Оценка инвалидности проводится через электронную систему на основании направлений, внесенных медицинскими учреждениями.
После установления инвалидности социальные выплаты назначаются в проактивном порядке через электронную систему.
