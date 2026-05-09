В Азербайджане за 4 месяца инвалидность назначена почти 16 тыс. человек

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации в январе-апреле текущего года установило инвалидность 15,9 тыс. человек.

Как сообщили Report в министерстве, 7,1 тыс. человек инвалидность была установлена впервые, еще 8,8 тыс. человек прошли повторное освидетельствование.

Оценка инвалидности проводится через электронную систему на основании направлений, внесенных медицинскими учреждениями.

После установления инвалидности социальные выплаты назначаются в проактивном порядке через электронную систему.