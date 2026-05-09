    • 09 may, 2026
    Son dörd ayda Azərbaycanda 15 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi tərəfindən bu ilin yanvar-aprel ayları ərzində 15,9 min şəxsə əlillik təyin edilib.

    Nazirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, onlardan 7,1 min şəxsə ilkin, 8,8 min şəxsə isə təkrar əlillik təyinatı aparılıb.

    Əlilliyin qiymətləndirilməsi elektron sistem üzərindən, səhiyyə müəssisəsinin e-sistemə daxil etdiyi göndərişlərdəki məlumatlar əsasında həyata keçirilir.

    Əlillik təyinatından sonra e-sistem üzərindən əlilliyə görə proaktiv qaydada sosial ödənişlər təyin edilir.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) Əlillik təyinatı
    В Азербайджане за 4 месяца инвалидность назначена почти 16 тыс. человек

