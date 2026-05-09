Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции примерно на 10%

Азербайджан в январе-апреле текущего года импортировал из Турции товаров на сумму $764,275 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За четыре месяца экспорт Турции в Азербайджан составил 1% от ее общего экспорта.

Наибольший объем импорта товаров из Турции осуществили Германия - $6 млрд 768,537 млн (+7,2%), Великобритания - $4 млрд 608,873 млн (+11,1%) и Италия - $4 млрд 503,975 млн (+7,6%).

В апреле Турция экспортировала в Азербайджан товаров на сумму $212,515 млн, что на 4,7% больше по сравнению с годом ранее.