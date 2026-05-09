Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции примерно на 10%
Бизнес
- 09 мая, 2026
- 11:07
Азербайджан в январе-апреле текущего года импортировал из Турции товаров на сумму $764,275 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
За четыре месяца экспорт Турции в Азербайджан составил 1% от ее общего экспорта.
Наибольший объем импорта товаров из Турции осуществили Германия - $6 млрд 768,537 млн (+7,2%), Великобритания - $4 млрд 608,873 млн (+11,1%) и Италия - $4 млрд 503,975 млн (+7,6%).
В апреле Турция экспортировала в Азербайджан товаров на сумму $212,515 млн, что на 4,7% больше по сравнению с годом ранее.
Последние новости
11:33
Фото
В Киеве отметили 103-ю годовщину со дня рождения Гейдара АлиеваВ регионе
11:33
Григорян: На последней встрече комиссий по делимитации согласованы три проекта документовВ регионе
11:07
Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции примерно на 10%Бизнес
10:47
Министр обороны Южной Кореи посетит США для проведения переговоров с ХегсетомДругие страны
10:42
Фото
Азербайджан отправил в Армению очередную партию дизельного топлива и удобрений - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
10:40
Азербайджанская нефть подорожала более чем на 4%Энергетика
10:36
Фото
В Стамбуле завершилась выставка оборонной промышленности SAHA 2026 - ФОТОСЕССИЯВнешняя политика
10:29
В Азербайджане за 4 месяца инвалидность назначена почти 16 тыс. человекСоциальная защита
10:24