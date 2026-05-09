İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci təqribən 10 % artırıb

    Biznes
    • 09 may, 2026
    • 10:27
    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci təqribən 10 % artırıb

    Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycan Türkiyədən 764,275 milyon ABŞ dolları dəyərində mal idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,6 % çoxdur.

    Dörd ayda Türkiyənin Azərbaycana ixracı onun ümumi ixracının 1 %-ni təşkil edib.

    Türkiyədən ən çox mal idxalını Almaniya 6 milyard 768,537 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 7,2 % çox), Böyük Britaniya 4 milyard 608,873 milyon ABŞ dolları (+11,1 %) və İtaliya 4 milyard 503,975 milyon ABŞ dolları (+7,6 %) dəyərində həyata keçirib.

    Təkcə aprelda isə Türkiyə Azərbaycana 212,515 milyon ABŞ dolları dəyərində mal ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 4,7 % çoxdur.

    Yanvar-aprel aylarında Türkiyənin mal ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 4,4 % artaraq 77 milyard 913,922 milyon ABŞ dollarına, aprel ayında isə 23,1 % artaraq 22 milyard 255,822 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyə İxracatçılar Məclisi Azərbaycan Mal idxalı
    Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции примерно на 10%

    Son xəbərlər

    11:39

    Joao Qomes "Atletiko"ya transfer olunmağa yaxındır

    Futbol
    11:20

    Cənubi Koreyanın müdafiə naziri ABŞ-yə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    11:09
    Foto

    Lisey rəisi: Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin fəaliyyətə başlaması Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır

    Hərbi
    11:06
    Foto

    Kiyevdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü qeyd edilib

    Region
    10:48

    Azərbaycan nefti 4 %-dən çox bahalaşıb

    Energetika
    10:40

    Ağstafanın Köhnəqışlaq kəndinə xırda ölçülü dolu düşüb

    Ekologiya
    10:32
    Foto

    Azərbaycandan Ermənistana dizel yanacağı və gübrənin növbəti partiyası yola salınıb - YENİLƏNİB

    Energetika
    10:27

    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci təqribən 10 % artırıb

    Biznes
    10:23

    Rəqibin məşqini izləməkdə günahlandırılan "Sauthempton" klubu ilə bağlı araşdırma aparılacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti