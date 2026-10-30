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    "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasında son oyununu keçirəcək

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2026
    • 09:35
    Araz-Naxçıvan UEFA Çempionlar Liqasında son oyununu keçirəcək

    "Araz-Naxçıvan" futzal komandası UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V qrupunda son oyununu keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Naxçıvan təmsilçisi bu gün Polşa çempionu "Piast"la üz-üzə gələcək.

    Görüş Polşanın Qlivise şəhərindəki "Prezero Arena"da, saat 22:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, ilk görüşdə Macarıstanın "Uypeşt" komandasına 5:4 hesabı ilə qalib gələn Azərbaycan çempionu II turda Bosniya və Herseqovina təmsilçisi "Buba Mara"ya uduzub - 3:5.

    Araz-Naxçıvan Futzal Klubu UEFA Çempionlar Liqası
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