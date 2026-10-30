İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    "20 Yanvar"-"Şamaxinka" aralığındakı dayanacaqdan daha 4 marşrut çıxarılır

    İnfrastruktur
    • 30 oktyabr, 2026
    • 09:41
    20 Yanvar-Şamaxinka aralığındakı dayanacaqdan daha 4 marşrut çıxarılır

    Sərnişin axınının səmərəli idarə olunması, xətlərdə intervalın tənzimlənməsi və nəqliyyat qovşaqlarında sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

    Məlumata əsasən, metronun "20 Yanvar" stansiyasının ətrafında və "Şamaxinka" adlanan ərazidə müntəzəm marşrut xətləri üzrə hərəkətin optimallaşdırılması aparılaraq sərnişinlərin avtobuslara rahat və maneəsiz minib-düşməsi təmin edilir.

    Bu məqsədlə noyabrın 2-dən 102, 130, 142 159 nömrəli marşrutlar Sumqayıt istiqamətində "20 Yanvar" metrostansiyasının yaxınlığında, Moskva prospektindəki "14 saylı notariat ofisi"nin yanında mövcud olan dayanacaq məntəqəsindən çıxarılır.

    Xocəsən və Sulutəpə qəsəbələri istiqamətində getmək üçün 102 159 nömrəli marşrutların sərnişinləri avtobuslara "20 Yanvar" metrostansiyasının Müzəffər Həsənov küçəsindəki çıxışında (ADSEA binasının qarşısında) mövcud olan başlanğıc dayanacaq məntəqəsində, yaxud "Şamaxinka" adlanan ərazidəki ("Alov zavodu" ilə üzbəüz) dayanacaqda minə bilərlər.

    130 142 nömrəli marşrutların sərnişinləri isə "20 Yanvar" metrostansiyasının yaxınlığında, Moskva prospektindəki "Azərbaycanfilm Kinostudiyası" dayanacaq məntəqəsindən istifadə edə bilərlər. Bu marşrutların Lökbatan qəsəbəsi və Masazır kəndi istiqamətində növbəti dayanacağı "Şamaxinka" adlanan ərazidə ("Alov zavodu" ilə üzbəüz) mövcud olan məntəqədir.

    Xatırladaq ki, marşrut xətləri üzrə hərəkətin optimallaşdırılması tədbirləri çərçivəsində bundan öncə 114A, 114B, 500, 503 və 508 nömrəli marşrutlar Moskva prospektində yerləşən "14 saylı notariat ofisi"nin yanındakı dayanacaq məntəqəsindən çıxarılmışdır.

    Həyata keçirilən tədbirlər paytaxtın yol-nəqliyyat infrastrukturunda hərəkətin səmərəliliyinin artırılmasına, ictimai nəqliyyatın hərəkətinin sürətləndirilməsinə və sərnişinlərin mənzil başına daha rahat çatdırılmasına xidmət edir.

    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    10:27
    Məcnun Məmmədov: "Kənd təsərrüfatı xalqın halal əmək kimi dəyərlərinin daşıyıcısıdır"
    ASK
    10:25
    Foto
    Əli Əsədov və İrakli Kobaxidzenin təkbətək görüşü olub
    Xarici siyasət
    10:23
    Qırğızıstanda hava limanında 2,8 kq qızıl qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb
    Region
    10:20
    Məhkəmə: Avtoqəzada zərərçəkmiş şəxslə barışıq cinayət məsuliyyətindən azad edilməyə əsas olub
    Hadisə
    10:17
    TFF "Fənərbağça" və "Qalatasaray"ın futbolçusunu cəzalandırıb
    Futbol
    10:14
    Foto
    Yeni Suraxanı–Hövsan dəmiryol xətti bərpa ediləcək, layihələndirmə işlərinin 30 %-i yekunlaşıb
    İnfrastruktur
    10:12
    Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura bu gün start veriləcək
    Komanda
    10:10
    Foto
    1 Noyabr – Kənd Təsərrüfatı İşçiləri Günü münasibətilə jurnalistlər üçün maarifləndirici təlim keçirilib
    Sənaye
    10:03
    Fərid Əhmədov Samuxda vətəndaşları qəbul edəcək
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti