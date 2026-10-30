Biləcəridə hotelin fəaliyyəti dayandırılıb
Hadisə
- 30 oktyabr, 2026
- 09:48
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Biləcəridə hotelin fəaliyyəti dayandırılıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Rəşid İsmayılov küçəsi, ev 17 ünvanında fəaliyyət göstərən mehmanxanada keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində bir sıra nöqsanlar aşkar edilib.
Yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Rəşid İsmayılov küçəsi, ev 17 ünvanında yerləşən mehmanxananın fəaliyyətinin dayandırılması barədə Qərar qəbul olunub və Qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.
Biləcəridə hotelin fəaliyyəti dayandırılıb
Son xəbərlər
10:27
Məcnun Məmmədov: "Kənd təsərrüfatı xalqın halal əmək kimi dəyərlərinin daşıyıcısıdır"ASK
10:25
Əli Əsədov və İrakli Kobaxidzenin təkbətək görüşü olubXarici siyasət
10:23
Qırğızıstanda hava limanında 2,8 kq qızıl qaçaqmalçılığının qarşısı alınıbRegion
10:20
Məhkəmə: Avtoqəzada zərərçəkmiş şəxslə barışıq cinayət məsuliyyətindən azad edilməyə əsas olubHadisə
10:17
TFF "Fənərbağça" və "Qalatasaray"ın futbolçusunu cəzalandırıbFutbol
10:14
Yeni Suraxanı–Hövsan dəmiryol xətti bərpa ediləcək, layihələndirmə işlərinin 30 %-i yekunlaşıbİnfrastruktur
10:12
Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura bu gün start veriləcəkKomanda
10:10
Foto
1 Noyabr – Kənd Təsərrüfatı İşçiləri Günü münasibətilə jurnalistlər üçün maarifləndirici təlim keçirilibSənaye
10:03
Fərid Əhmədov Samuxda vətəndaşları qəbul edəcəkHadisə