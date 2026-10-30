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    Biləcəridə hotelin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    • 30 oktyabr, 2026
    • 09:48
    Biləcəridə hotelin fəaliyyəti dayandırılıb

    Biləcəridə hotelin fəaliyyəti dayandırılıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Rəşid İsmayılov küçəsi, ev 17 ünvanında fəaliyyət göstərən mehmanxanada keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində bir sıra nöqsanlar aşkar edilib.

    Yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, Rəşid İsmayılov küçəsi, ev 17 ünvanında yerləşən mehmanxananın fəaliyyətinin dayandırılması barədə Qərar qəbul olunub və Qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.

    Biləcəridə hotelin fəaliyyəti dayandırılıb

    Biləcəridə hotelin fəaliyyəti dayandırılıb
    Biləcəridə hotelin fəaliyyəti dayandırılıb
    Biləcəridə hotelin fəaliyyəti dayandırılıb
    Biləcəridə hotelin fəaliyyəti dayandırılıb
    Biləcəridə hotelin fəaliyyəti dayandırılıb
    Biləcəridə hotelin fəaliyyəti dayandırılıb
    Biləcəridə hotelin fəaliyyəti dayandırılıb

    Yanğın təhlükəsizliyi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Biləcəri
    44 filmi
    44 filmi

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