Donald Tramp UFC döyüşçüsü ilə rinqdən video bölüşüb
- 13 aprel, 2026
- 05:20
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Mütləq Döyüş Çempionatının (UFC) Mayamidə keçirilən döyüşlərindən birini izləyib və qalib gələn idmançı ilə rinqdən kənarda söhbət edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə D. Tramp "Truth Social"da məlumat və video bölüşüb.
"Dünən gecə Mayamidəki möhtəşəm UFC döyüşü münasibətilə Paulo Kostanı təbrik edirəm", - o qeyd edib və Kostanın çempion olacağına inandığını bildirib.
Qeyd edək ki, Braziliya vətəndaşı olan Paulo Kosta döyüşdə ABŞ-də yaşayan rusiyalı (Kabarda Balkar) Azamat Murzakanova qalib gəlib.
Son xəbərlər
17:26
Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edibİncəsənət
17:25
"Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaqFutbol
17:25
Foto
Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edibSosial müdafiə
17:22
Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edibDigər ölkələr
17:21
AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadırMaliyyə
17:18
Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblarFərdi
17:11
Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 6 % azalıbMaliyyə
17:10
Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"Komanda
17:07