    Мохсен Резаи: США обречены на поражение

    США обречены на поражение в попытках морской блокады Ирана, так же как ранее потерпели историческую неудачу в стремлении открыть Ормузский пролив против Тегерана.

    Как сообщает Report, об этом написал военный советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи на своей странице в соцсети X.

    "Вооруженные силы Ирана не позволят Америке сделать это и располагают мощными, пока не задействованными рычагами воздействия, чтобы противостоять этому", - заявил он.

    По словам М. Резаи, Иран - не та страна, которую можно блокировать публикациями в соцсетях и фантастическими планами.

    Отметим, что ранее Резаи возглавлял Корпус стражей исламской революции (КСИР). 16 марта М. Хаменеи назначил его своим военным советником.

    Möhsün Rzayi: ABŞ məğlubiyyətə məhkumdur
    Mohsen Rezaee: US is doomed to failure

