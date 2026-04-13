Мохсен Резаи: США обречены на поражение

США обречены на поражение в попытках морской блокады Ирана, так же как ранее потерпели историческую неудачу в стремлении открыть Ормузский пролив против Тегерана.

Как сообщает Report, об этом написал военный советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи на своей странице в соцсети X.

"Вооруженные силы Ирана не позволят Америке сделать это и располагают мощными, пока не задействованными рычагами воздействия, чтобы противостоять этому", - заявил он.

По словам М. Резаи, Иран - не та страна, которую можно блокировать публикациями в соцсетях и фантастическими планами.

Отметим, что ранее Резаи возглавлял Корпус стражей исламской революции (КСИР). 16 марта М. Хаменеи назначил его своим военным советником.