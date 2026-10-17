Железнодорожные грузоперевозки в Азербайджане выросли на 11%

В январе-сентябре этого года грузоперевозки железнодорожным транспортом в Азербайджане составили 13 млн 882 тыс. тонн, что на 1 млн 374,8 тыс. тонн, или на 11%, больше чем годом ранее.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

В январе-сентябре 2026 года хозяйствующие субъекты, действующие в транспортном секторе Азербайджана, перевезли 183 млн 72,9 тыс. тонн грузов. На долю железной дороги пришлось 7,6% от общего объема грузоперевозок в Азербайджане.

В отчетном периоде в секторе транспорта и складского хозяйства получен доход в размере 12 млрд 816,6 млн манатов, что в реальном выражении на 10% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.