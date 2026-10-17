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    Железнодорожные грузоперевозки в Азербайджане выросли на 11%

    Инфраструктура
    • 17 октября, 2026
    • 11:09
    Железнодорожные грузоперевозки в Азербайджане выросли на 11%

    В январе-сентябре этого года грузоперевозки железнодорожным транспортом в Азербайджане составили 13 млн 882 тыс. тонн, что на 1 млн 374,8 тыс. тонн, или на 11%, больше чем годом ранее.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

    В январе-сентябре 2026 года хозяйствующие субъекты, действующие в транспортном секторе Азербайджана, перевезли 183 млн 72,9 тыс. тонн грузов. На долю железной дороги пришлось 7,6% от общего объема грузоперевозок в Азербайджане.

    В отчетном периоде в секторе транспорта и складского хозяйства получен доход в размере 12 млрд 816,6 млн манатов, что в реальном выражении на 10% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Грузоперевозки через Азербайджан Государственный комитет статистики Азербайджана
    Azərbaycanda dəmir yolu ilə yükdaşımaları 11 % artıb
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