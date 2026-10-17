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    В Азербайджане увеличилось производство автобусов

    Бизнес
    • 17 октября, 2026
    • 11:24
    В Азербайджане увеличилось производство автобусов

    В январе-сентябре текущего года в Азербайджане произведено 244 автобуса.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 53,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    На 1 октября текущего года в стране сформировалось 28 единиц запасов готовой продукции.

    За 9 месяцев Азербайджан произвел машины и оборудования, автомобили, прицепы и полуприцепы на сумму 299,8 млн манатов. Производство машин и оборудования снизилось на 74,7% в годовом сравнении, а производство автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилось на 76,8%.

    В январе-сентябре в Азербайджане произведено 2 046 легковых автомобилей, что на 500 единиц или 19,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 октября текущего года было в стране сформировалось 134 единицы запасов готовой продукции.

    За отчетный период в Азербайджане произведено 365 тракторов, что на 6,9% меньше, чем за первые 9 месяцев 2025 года. На 1 октября текущего года в стране сформировалось 6 единиц запасов готовой продукции.

    Также в январе-сентябре этого года в стране произведено 662 грузовых автомобиля, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. На 1 октября текущего года в Азербайджане сформировалось 54 единицы запасов готовой продукции.

    Производство автобусов Государственный комитет статистики Азербайджана
    Azərbaycanda avtobus istehsalı 53 %-dən çox artıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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