Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Пассажироперевозки в Бакинском метро снизились почти на 4%

    Инфраструктура
    • 17 октября, 2026
    • 11:11
    Пассажироперевозки в Бакинском метро снизились почти на 4%

    Услугами Бакинского метрополитена воспользовались 156 млн 158,2 тыс. пассажиров в январе-сентябре этого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Согласно данным, это на 6 млн 417,6 тыс. человек или на 3,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

    В январе-сентябре 2026 года в транспортном секторе Азербайджана было перевезено 1 млрд 771 млн 305,6 тыс. пассажиров, что на 156 млн 793 тыс. пассажиров или на 9,7% больше, чем годом ранее.

    Государственный комитет статистики Бакинский метрополитен Пассажироперевозки
    Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 4 %-ə yaxın azalıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    11:24
    В Азербайджане увеличилось производство автобусов
    Бизнес
    11:12
    Видео
    Участник боев за Шушу: Письмо школьницы со словами "Мы верим, что вы победите" стало для нас дополнительной мотивацией - Интервью
    Армия
    11:11
    Пассажироперевозки в Бакинском метро снизились почти на 4%
    Инфраструктура
    11:09
    Железнодорожные грузоперевозки в Азербайджане выросли на 11%
    Инфраструктура
    10:59
    В Баку впервые проходит чемпионат мира по сумо
    Индивидуальные
    10:54
    У побережья Саудовской Аравии неизвестный снаряд поразил танкер
    Другие страны
    10:39
    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе Пакистана
    Другие страны
    10:32
    Доходы в секторе транспорта и складского хозяйства Азербайджана достигли 13 млрд манатов
    Инфраструктура
    10:19
    Пакистан обеспокоен последствиями атак хуситов на энергообъекты Саудовской Аравии
    Другие страны
    Лента новостей