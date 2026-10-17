Пассажироперевозки в Бакинском метро снизились почти на 4%

Услугами Бакинского метрополитена воспользовались 156 млн 158,2 тыс. пассажиров в январе-сентябре этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, это на 6 млн 417,6 тыс. человек или на 3,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В январе-сентябре 2026 года в транспортном секторе Азербайджана было перевезено 1 млрд 771 млн 305,6 тыс. пассажиров, что на 156 млн 793 тыс. пассажиров или на 9,7% больше, чем годом ранее.