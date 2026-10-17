Пассажироперевозки в Бакинском метро снизились почти на 4%
Инфраструктура
- 17 октября, 2026
- 11:11
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Услугами Бакинского метрополитена воспользовались 156 млн 158,2 тыс. пассажиров в январе-сентябре этого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Согласно данным, это на 6 млн 417,6 тыс. человек или на 3,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.
В январе-сентябре 2026 года в транспортном секторе Азербайджана было перевезено 1 млрд 771 млн 305,6 тыс. пассажиров, что на 156 млн 793 тыс. пассажиров или на 9,7% больше, чем годом ранее.
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