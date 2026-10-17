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    Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 4 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    • 17 oktyabr, 2026
    • 10:45
    Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 4 %-ə yaxın azalıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında metro nəqliyyatının xidmətlərindən istifadə etmiş sərnişinlərin sayı 156 milyon 158,2 min nəfər olub.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6 milyon 417,6 min nəfər və ya 3,9 % azdır.

    2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda 1 milyard 771 milyon 305,6 min sərnişin daşınıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 156 milyon 793 min sərnişin və ya 9,7 % çoxdur.

    Sərnişindaşıma Bakı Metropoliteni QSC Dövlət Statistika Komitəsi
    Пассажироперевозки в Бакинском метро снизились почти на 4%
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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