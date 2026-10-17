В Физули вернулись почти 3,2 тысячи жителей

В город Физули на сегодняшний день вернулись 3 153 человека - 827 семей бывших вынужденных переселенцев.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре.

Отмечается, что наряду со строительством жилых комплексов в городе развивается и социальная инфраструктура. Введены в эксплуатацию полная средняя школа им. Мирзы Улугбека на 960 ученических мест - дар узбекского народа, детский сад на 240 мест, а также Центр детского творчества им. Курмангазы на 600 детей - дар казахского народа.

Физули, освобожденный от оккупации в 2020 году, сегодня отстраивается заново на основе современных градостроительных принципов и становится одним из важных символов "Великого возвращения".

Согласно Генеральному плану развития Физули до 2040 года, площадь города планируется увеличить до 1 943 гектаров, население - до 50 тыс. человек, жилищный фонд - до 1,52 млн квадратных метров.

В целях развития транспортной инфраструктуры также реализованы важные проекты. Международный аэропорт Физули, приведенный в готовность принимать рейсы всего за 8 месяцев, стал одним из стратегических транспортных объектов региона. Построены дорога Победы протяженностью 101 км, автодороги Ахмедбейли - Физули - Шуша (81,7 км) и Физули - Гадрут (12,3 км), что укрепляет транспортные связи Физули с другими городами и районами Карабаха.

Отмечается, что восстанавливается и водохозяйственная инфраструктура района. Комплекс Кёндаланчайских водохранилищ общей емкостью 15,5 млн кубометров позволит орошать 6 200 гектаров сельскохозяйственных земель. Наряду с этим продолжается строительство жилых домов и современной инфраструктуры в селах Физулинского района.