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    Монголия впервые стала донором фонда Всемирного банка для беднейших стран

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 11:34
    Монголия впервые стала донором фонда Всемирного банка для беднейших стран

    Монголия впервые стала донором Международной ассоциации развития (МАР), входящей в структуру Всемирного банка и предоставляющей финансовую помощь беднейшим странам мира.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Группы Всемирного банка.

    По информации организации, парламент Монголии одобрил выделение 4,8 млрд тугриков ($1,3 млн) в рамках очередного раунда пополнения ресурсов МАР.

    Отмечается, что ранее Монголия на протяжении почти трех десятилетий сама получала финансирование от ассоциации.

    С момента вступления во Всемирный банк в 1991 году страна получила более $1,62 млрд на реализацию проектов в сферах транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения и образования.

    В июле 2020 года Монголия перестала получать льготное финансирование МАР и перешла к сотрудничеству с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), предоставляющим кредиты странам со средним уровнем дохода.

    "Взнос Монголии знаменует собой важный этап нашего многолетнего партнерства со Всемирным банком и отражает приверженность страны международной солидарности", - заявил министр финансов Монголии Загджавын Мэндсайхан.

    По его словам, Монголия, ранее получавшая поддержку МАР, осознает важность льготного финансирования для сокращения бедности, повышения экономической устойчивости и расширения возможностей развития других государств.

    Всемирный банк (ВБ) Монголия
    Monqolustan Dünya Bankının ən yoxsul ölkələr üçün fondunun donoru olub
    Mongolia becomes new donor to World Bank's fund for poorest countries
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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