Монголия впервые стала донором фонда Всемирного банка для беднейших стран

Монголия впервые стала донором Международной ассоциации развития (МАР), входящей в структуру Всемирного банка и предоставляющей финансовую помощь беднейшим странам мира.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Группы Всемирного банка.

По информации организации, парламент Монголии одобрил выделение 4,8 млрд тугриков ($1,3 млн) в рамках очередного раунда пополнения ресурсов МАР.

Отмечается, что ранее Монголия на протяжении почти трех десятилетий сама получала финансирование от ассоциации.

С момента вступления во Всемирный банк в 1991 году страна получила более $1,62 млрд на реализацию проектов в сферах транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения и образования.

В июле 2020 года Монголия перестала получать льготное финансирование МАР и перешла к сотрудничеству с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), предоставляющим кредиты странам со средним уровнем дохода.

"Взнос Монголии знаменует собой важный этап нашего многолетнего партнерства со Всемирным банком и отражает приверженность страны международной солидарности", - заявил министр финансов Монголии Загджавын Мэндсайхан.

По его словам, Монголия, ранее получавшая поддержку МАР, осознает важность льготного финансирования для сокращения бедности, повышения экономической устойчивости и расширения возможностей развития других государств.