İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Möhsün Rzayi: ABŞ məğlubiyyətə məhkumdur

    Region
    • 13 aprel, 2026
    • 03:35
    Möhsün Rzayi: ABŞ məğlubiyyətə məhkumdur

    ABŞ İrana qarşı Hörmüz boğazını açmaq cəhdindəki tarixi uğursuzluğu kimi, dəniz blokadasında da məğlubiyyətə məhkumdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın Ali rəhbəri Müctəba Xameneinin hərbi müşaviri Möhsün Rzayi "X" sosial şəbəkə hesanında yazıb.

    "İran Silahlı Qüvvələri Amerikaya belə bir icazə verməyəcək və buna qarşı çıxmaq üçün böyük, toxunulmamış təsir vasitələrinə malikdir", - o bildirib.

    M. Rzayinin sözlərinə görə, İran sosial şəbəkə paylaşımları və fantastik planlarla blokadaya alınacaq ölkə deyil.

    Qeyd edək ki, Rzayi əvvəllər İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) rəhbəri olub. Martın 16-da M. Xamenei onu özünə hərbi müşavir təyin edib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazında gərginlik ABŞ-İran danışıqları Möhsün Rzayi
