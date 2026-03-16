Müctəba Xamenei SEPAH-ın sabiq komandanını özünə hərbi müşavir təyin edib
Region
- 16 mart, 2026
- 20:01
İranın ali rəhbəri Müctəba Xamenei general-leytenant Möhsün Rzayini özünə hərbi müşavir təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" informasiya agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 71 yaşlı Rzayi əvvəllər İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna (SEPAH) rəhbərlik edib. O, daha sonra ölkənin siyasi sistemində bir sıra yüksək vəzifələr tutub.
21:02
"Real" "Bavariya"nın üzvü Maykl Oliseni transfer etmək istəyirFutbol
20:59
Ermənistan müxalifəti baş nazir postuna Köçəryanın namizədliyini irəli sürübRegion
20:54
Tramp: İranda 7 mindən çox hədəfə zərbə endirilibDigər ölkələr
20:44
Türkiyə PA: İsrailin Məscidül-Əqsada ibadətə mane olması qəbuledilməzdirRegion
20:37
Masazırda 38 yaşlı qadın iynə vurulduqdan sonra ölübHadisə
20:23
Cevdet Yılmaz: Danışıqların alternativi müharibədirRegion
20:13
"Çelsi"nin futbolçusu Ris Ceyms bir neçə həftə meydanlardan uzaq qalacaqFutbol
20:09
Zelenski sabah Britaniyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
20:07
Foto