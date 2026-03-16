    Müctəba Xamenei SEPAH-ın sabiq komandanını özünə hərbi müşavir təyin edib

    • 16 mart, 2026
    • 20:01
    İranın ali rəhbəri Müctəba Xamenei general-leytenant Möhsün Rzayini özünə hərbi müşavir təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" informasiya agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, 71 yaşlı Rzayi əvvəllər İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna (SEPAH) rəhbərlik edib. O, daha sonra ölkənin siyasi sistemində bir sıra yüksək vəzifələr tutub.

    Моджтаба Хаменеи назначил экс-командующего КСИР своим военным советником
    Iran's supreme leader appoints former Guards chief as military adviser

