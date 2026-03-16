Моджтаба Хаменеи назначил экс-командующего КСИР своим военным советником
В регионе
- 16 марта, 2026
- 19:49
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи назначил генерал-лейтенанта Мохсена Резаи своим военным советником.
Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Mehr.
Согласно информации, 71-летний Резаи ранее возглавлял Корпус стражей исламской революции (КСИР). Позднее занимал ряд высоких должностей в политической системе страны.
19:54
Зеленский завтра посетит ВеликобританиюДругие страны
19:49
Моджтаба Хаменеи назначил экс-командующего КСИР своим военным советникомВ регионе
19:41
Фото
Члены Координационного штаба осмотрели ряд объектов в ГадрутеВнутренняя политика
19:37
Йоргенсен: Возврат ЕС к импорту российских энергоносителей будет ошибкойДругие страны
19:24
МИД Турции осудил израильские атаки на ЛиванВ регионе
19:10
Фото
Члены Координационного штаба посетили Гадрутскую мечетьРелигия
19:10
Лариджани призвал мусульманские страны определиться с позицией в региональном конфликтеВ регионе
18:53
РФ экстрадировала в Азербайджан находившегося в международном розыске правонарушителяВнешняя политика
18:50