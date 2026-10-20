На освобожденных территориях Азербайджана строятся 8 ГЭС
- 20 октября, 2026
- 09:55
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На освобожденных территориях Азербайджана продолжается строительство восьми гидроэлектростанций (ГЭС).
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев в статье для "Халг газети".
По его словам, налаживание энергоснабжения освобожденных территорий и эффективное использование региональных ресурсов имеют особое значение в энергетической стратегии Азербайджана:
"Проекты в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах реализуются параллельно с восстановлением регионов, созданием новых видов экономической деятельности и формированием энергетической инфраструктуры.
Ввод в эксплуатацию 38 ГЭС общей мощностью 307 МВт в этих районах является значительным вкладом в увеличение генерирующего потенциала страны. В настоящее время продолжается строительство восьми ГЭС. Важность гидроэлектростанций не ограничивается производством электроэнергии. Они позволяют укреплять энергоснабжение регионов и увеличивать долю возобновляемых источников в общем объеме производства энергии".