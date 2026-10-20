На освобожденных территориях Азербайджана строятся 8 ГЭС

На освобожденных территориях Азербайджана продолжается строительство восьми гидроэлектростанций (ГЭС).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев в статье для "Халг газети".

По его словам, налаживание энергоснабжения освобожденных территорий и эффективное использование региональных ресурсов имеют особое значение в энергетической стратегии Азербайджана:

"Проекты в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах реализуются параллельно с восстановлением регионов, созданием новых видов экономической деятельности и формированием энергетической инфраструктуры.

Ввод в эксплуатацию 38 ГЭС общей мощностью 307 МВт в этих районах является значительным вкладом в увеличение генерирующего потенциала страны. В настоящее время продолжается строительство восьми ГЭС. Важность гидроэлектростанций не ограничивается производством электроэнергии. Они позволяют укреплять энергоснабжение регионов и увеличивать долю возобновляемых источников в общем объеме производства энергии".