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    В Азербайджане за 23 года создано 5 400 МВт новых генерирующих мощностей

    Энергетика
    • 20 октября, 2026
    • 09:42
    В Азербайджане за 23 года создано 5 400 МВт новых генерирующих мощностей

    В Азербайджане с 2003 года создано 5 400 МВт новых генерирующих мощностей.

    Как сообщает Report, об этом сообщил председатель правления ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев в статье, опубликованной в "Халг газети".

    По его словам, общая установленная мощность электростанций в сети "Азерэнержи" составляет 9 395 МВт.

    "С 2003 года по сегодняшний день создано 5 400 МВт новых генерирующих мощностей. Из них 3 000 МВт обеспечены за счет совершенно новых электростанций, построенных за последние 7 лет. Эти показатели отражают масштаб и темпы обновления энергетической инфраструктуры, а также демонстрируют потенциал, созданный для удовлетворения растущего спроса страны на электроэнергию", - отметил он.

    Баба Рзаев подчеркнул, что в приоритете также улучшение технического состояния действующих электростанций.

    "С 2019 года восстановлено 1 300 МВт генерирующих мощностей. Кроме того, введены в эксплуатацию электростанции "Шимал -2" мощностью 400 МВт, "Гобу" мощностью 385 МВт и "8 Ноября" мощностью 1 880 МВт. Главная задача заключается не только в строительстве новых станций, но и в максимально эффективном использовании существующих мощностей. Экономическая эффективность производства электроэнергии напрямую зависит от расхода топлива, технического состояния оборудования, организации ремонтных работ и управления производственными процессами. Поэтому снижение удельного расхода топлива - важный показатель", - заявил он.

    По словам главы "Азерэнержи", в 2018-2025 годах удельный расход топлива на производство электроэнергии снизился с 284 до 232 граммов на кВт/ч.

    "Это означает снижение на 48,32 грамма, или приблизительно на 17%. Такая динамика имеет важное значение для более экономного использования топливных ресурсов, оптимизации производственных процессов и снижения себестоимости электроэнергии", - добавил он.

    ОАО Азерэнержи Баба Рзаев
    Azərbaycanda son 23 ildə yaradılmış yeni generasiya gücünün həcmi açıqlanıb
    44 - Tezliklə
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