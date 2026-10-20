В Азербайджане за 23 года создано 5 400 МВт новых генерирующих мощностей

В Азербайджане с 2003 года создано 5 400 МВт новых генерирующих мощностей.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель правления ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев в статье, опубликованной в "Халг газети".

По его словам, общая установленная мощность электростанций в сети "Азерэнержи" составляет 9 395 МВт.

"С 2003 года по сегодняшний день создано 5 400 МВт новых генерирующих мощностей. Из них 3 000 МВт обеспечены за счет совершенно новых электростанций, построенных за последние 7 лет. Эти показатели отражают масштаб и темпы обновления энергетической инфраструктуры, а также демонстрируют потенциал, созданный для удовлетворения растущего спроса страны на электроэнергию", - отметил он.

Баба Рзаев подчеркнул, что в приоритете также улучшение технического состояния действующих электростанций.

"С 2019 года восстановлено 1 300 МВт генерирующих мощностей. Кроме того, введены в эксплуатацию электростанции "Шимал -2" мощностью 400 МВт, "Гобу" мощностью 385 МВт и "8 Ноября" мощностью 1 880 МВт. Главная задача заключается не только в строительстве новых станций, но и в максимально эффективном использовании существующих мощностей. Экономическая эффективность производства электроэнергии напрямую зависит от расхода топлива, технического состояния оборудования, организации ремонтных работ и управления производственными процессами. Поэтому снижение удельного расхода топлива - важный показатель", - заявил он.

По словам главы "Азерэнержи", в 2018-2025 годах удельный расход топлива на производство электроэнергии снизился с 284 до 232 граммов на кВт/ч.

"Это означает снижение на 48,32 грамма, или приблизительно на 17%. Такая динамика имеет важное значение для более экономного использования топливных ресурсов, оптимизации производственных процессов и снижения себестоимости электроэнергии", - добавил он.