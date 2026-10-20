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    Нефть марки Brent подорожала до $109,92 за баррель

    Энергетика
    • 20 октября, 2026
    • 09:43
    Нефть марки Brent подорожала до $109,92 за баррель

    Цены на нефть незначительно выросли на новостях о новых атаках на объекты в Саудовской Аравии.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (0,34%) до $109,92 за баррель.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,33 (0,32%), до $103,99 за баррель.

    Силы йеменских хуситов провели за последние 48 часов шесть операций против Саудовской Аравии. Число погибших в результате ракетного удара йеменских хуситов по военному лагерю в провинции Шабва на юге Йемена возросло до 53 человек. Также объектами ударов стали аэропорты и нефтяная инфраструктура, в том числе международный аэропорт имени короля Халида в столице королевства Эр-Рияде, объекты компании Saudi Aramco в Янбу на побережье Красного моря, а также нефтяное месторождение Шайба недалеко от границы с ОАЭ.

    За последние две недели на Ближнем Востоке атакам подверглись не менее 18 судов, по данным Kpler.

    Цена на нефть Нефть марки Brent Нефть марки WTI Эскалация на Ближнем Востоке Движение Ансар Аллах (хуситы)
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