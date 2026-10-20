Нефть марки Brent подорожала до $109,92 за баррель
- 20 октября, 2026
- 09:43
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Цены на нефть незначительно выросли на новостях о новых атаках на объекты в Саудовской Аравии.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (0,34%) до $109,92 за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,33 (0,32%), до $103,99 за баррель.
Силы йеменских хуситов провели за последние 48 часов шесть операций против Саудовской Аравии. Число погибших в результате ракетного удара йеменских хуситов по военному лагерю в провинции Шабва на юге Йемена возросло до 53 человек. Также объектами ударов стали аэропорты и нефтяная инфраструктура, в том числе международный аэропорт имени короля Халида в столице королевства Эр-Рияде, объекты компании Saudi Aramco в Янбу на побережье Красного моря, а также нефтяное месторождение Шайба недалеко от границы с ОАЭ.
За последние две недели на Ближнем Востоке атакам подверглись не менее 18 судов, по данным Kpler.