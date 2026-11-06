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    Səfir: Çin və Azərbaycanın minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlığı qlobal təhlükəsizliyin mühüm tərkib hissəsidir

    Xarici siyasət
    • 06 noyabr, 2026
    • 11:25
    Səfir: Çin və Azərbaycanın minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlığı qlobal təhlükəsizliyin mühüm tərkib hissəsidir

    Çin və Azərbaycan arasında minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlıq Qlobal Təhlükəsizlik Təşəbbüsünün praktiki baxımdan reallaşdırılmasının mühüm tərkib hissəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey Bakıda keçirilən brifinqdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Çinin strateji tərəfdaşı, həmçinin Çin Sədri Si Cinpin tərəfindən irəli sürülmüş dörd qlobal təşəbbüsün praktiki baxımdan reallaşdırılmasının fəal tərəfdarı və iştirakçısıdır.

    "Çinin xarici işlər naziri Van İ ilə bu yaxınlarda keçirilmiş görüş zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan tərəfinin Çin Sədri Si Cinpin tərəfindən irəli sürülmüş bir sıra qlobal təşəbbüslərə hərtərəfli dəstəyini bir daha təsdiq edib. Son illərdə iki ölkə bu təşəbbüslərin praktiki baxımdan reallaşdırılması vəzifələrini rəhbər tutaraq müxtəlif istiqamətlər üzrə əməkdaşlıqda yeni nəticələr əldə ediblər", – səfir qeyd edib.

    O vurğulayıb ki, Qlobal İnkişaf Təşəbbüsü çərçivəsində ölkələr "Bir kəmər, bir yol" sahəsində əməkdaşlığı ardıcıl olaraq dərinləşdirir, "yaşıl enerji", rəqəmsal iqtisadiyyat və nəqliyyat-kommunikasiya bağlantıları sahəsində qarşılıqlı fəaliyyəti genişləndirirlər ki, bu da regionun davamlı inkişafına kömək edir.

    Qlobal Təhlükəsizlik Təşəbbüsü kontekstində tərəflər dövlət suverenliyinin, təhlükəsizliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması üzrə bir-birinin səylərini dəstəkləyir, həmçinin beynəlxalq və regional məsələlər üzrə koordinasiyanı gücləndirərək regionda sülhün və sabitliyin qorunub saxlanmasına dəstək verirlər.

    Bundan əlavə, Qlobal Sivilizasiya Təşəbbüsü çərçivəsində qədim tarixə və zəngin mədəni irsə malik olan Çin və Azərbaycan müvafiq sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyəti inkişaf etdirirlər: "Çin tərəfi Azərbaycan tərəfi ilə birlikdə hərtərəfli strateji tərəfdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi və bütün dünyada sülhün, inkişafın və rifahın təmin olunmasına daha sanballı töhfənin verilməsi üçün dörd qlobal təşəbbüsün praktiki icrasından istifadə etməyə hazırdır".

    Si Cinpin Lu Mey Çin Xalq Respublikası
    Посол: Сотрудничество Китая и Азербайджана в разминировании - важная составляющая глобальной безопасности
    Ambassador: China-Azerbaijan co-op in demining - important component of global security
    44 filmi
    44 filmi

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