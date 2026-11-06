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    Посол: Сотрудничество Китая и Азербайджана в разминировании - важная составляющая глобальной безопасности

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 11:19
    Посол: Сотрудничество Китая и Азербайджана в разминировании - важная составляющая глобальной безопасности

    Сотрудничество между Китаем и Азербайджаном в сфере разминирования является важной составляющей практической реализации Инициативы в области глобальной безопасности.

    Как сообщает Report, об этом посол Китая в Азербайджане Лу Мэй заявила на брифинге в Баку.

    По ее словам, Азербайджан является стратегическим партнером Китая, а также активным сторонником и участником практической реализации четырех глобальных инициатив, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином.

    "В ходе встречи недавней встречи с главой МИД КНР Ван И президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь подтвердил всестороннюю поддержку азербайджанской стороной ряда глобальных инициатив, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином. В последние годы Китай и Азербайджан, руководствуясь задачами практической реализации этих инициатив, добились новых результатов в сотрудничестве по различным направлениям", – отметила посол.

    Она подчеркнула, что в рамках Инициативы по глобальному развитию страны последовательно углубляют сотрудничество в сфере "Одного пояса, одного пути", расширяют взаимодействие в области зеленой энергетики, цифровой экономики и транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, что способствует устойчивому развитию региона.

    В контексте Инициативы по глобальной безопасности стороны поддерживают усилия друг друга по защите государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности, а также укрепляют координацию по международным и региональным вопросам, содействуя поддержанию мира и стабильности в регионе.

    Кроме того, в рамках Глобальной цивилизационной инициативы Китай и Азербайджан, обладающие древней историей и богатым культурным наследием, развивают взаимодействие в соответствующих сферах.

    "Китайская сторона готова совместно с азербайджанской стороной использовать практическую реализацию четырех глобальных инициатив для дальнейшего углубления всестороннего стратегического партнерства и внесения еще более весомого вклада в обеспечение мира, развития и процветания во всем мире", – заявила Лу Мэй.

    Азербайджано-китайские отношения Лу Мэй Разминирование
    Səfir: Çin və Azərbaycanın minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlığı qlobal təhlükəsizliyin mühüm tərkib hissəsidir
    Ambassador: China-Azerbaijan co-op in demining - important component of global security
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