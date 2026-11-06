Lu Mey Azərbaycan-Çin münasibətlərinin daha da möhkəmlənəcəyinə əmindir
Xarici siyasət
- 06 noyabr, 2026
- 11:22
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Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey ölkə xalqını 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomat bu gün brifinqdə bildirib.
Lu Mey Azərbaycan və Çin arasındakı münasibətlərin daha da möhkəmlənəcəyinə və inkişaf edəcəyinə əminliyini ifadə edib.
"Çox tezliklə Azərbaycan xalqı Zəfər Gününü qeyd edəcək. Bu münasibətlə ölkə xalqını təbrik etmək istərdim", - diplomat bildirib.
Лу Мэй уверена в дальнейшем укреплении отношений Азербайджана и Китая
Chinese ambassador congratulates Azerbaijan on Victory Day
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