İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Lu Mey Azərbaycan-Çin münasibətlərinin daha da möhkəmlənəcəyinə əmindir

    Xarici siyasət
    • 06 noyabr, 2026
    • 11:22
    Lu Mey Azərbaycan-Çin münasibətlərinin daha da möhkəmlənəcəyinə əmindir

    Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey ölkə xalqını 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomat bu gün brifinqdə bildirib.

    Lu Mey Azərbaycan və Çin arasındakı münasibətlərin daha da möhkəmlənəcəyinə və inkişaf edəcəyinə əminliyini ifadə edib.

    "Çox tezliklə Azərbaycan xalqı Zəfər Gününü qeyd edəcək. Bu münasibətlə ölkə xalqını təbrik etmək istərdim", - diplomat bildirib.

    Lu Mey Azərbaycan-Çin əlaqələri
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    Chinese ambassador congratulates Azerbaijan on Victory Day
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