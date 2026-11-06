Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Лу Мэй уверена в дальнейшем укреплении отношений Азербайджана и Китая

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 11:19
    Лу Мэй уверена в дальнейшем укреплении отношений Азербайджана и Китая

    Посол Китая в Азербайджане Лу Мэй поздравила народ страны с 8 Ноября – Днем Победы.

    Как сообщает Report, об этом дипломат заявила сегодня на брифинге.

    Лу Мэй выразила уверенность в дальнейшем укреплении и развитии отношений между Азербайджаном и Китаем.

    "Совсем скоро народ Азербайджана будет отмечать День Победы. В связи хотелось бы поздравить народ страны с эти днем", - сказала дипломат.

    8 Ноября - День Победы Лу Мэй
    Lu Mey Azərbaycan-Çin münasibətlərinin daha da möhkəmlənəcəyinə əmindir
    Chinese ambassador congratulates Azerbaijan on Victory Day
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