Лу Мэй уверена в дальнейшем укреплении отношений Азербайджана и Китая
Внешняя политика
- 06 ноября, 2026
- 11:19
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Посол Китая в Азербайджане Лу Мэй поздравила народ страны с 8 Ноября – Днем Победы.
Как сообщает Report, об этом дипломат заявила сегодня на брифинге.
Лу Мэй выразила уверенность в дальнейшем укреплении и развитии отношений между Азербайджаном и Китаем.
"Совсем скоро народ Азербайджана будет отмечать День Победы. В связи хотелось бы поздравить народ страны с эти днем", - сказала дипломат.
Lu Mey Azərbaycan-Çin münasibətlərinin daha da möhkəmlənəcəyinə əmindir
Chinese ambassador congratulates Azerbaijan on Victory Day
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