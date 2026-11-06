Лу Мэй уверена в дальнейшем укреплении отношений Азербайджана и Китая

Посол Китая в Азербайджане Лу Мэй поздравила народ страны с 8 Ноября – Днем Победы.

Как сообщает Report, об этом дипломат заявила сегодня на брифинге.

Лу Мэй выразила уверенность в дальнейшем укреплении и развитии отношений между Азербайджаном и Китаем.

"Совсем скоро народ Азербайджана будет отмечать День Победы. В связи хотелось бы поздравить народ страны с эти днем", - сказала дипломат.