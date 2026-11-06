İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    FHN bayram günlərində güclənmiş rejimdə çalışacaq

    Hadisə
    • 06 noyabr, 2026
    • 11:12
    FHN bayram günlərində güclənmiş rejimdə çalışacaq

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü ilə əlaqədar qeyri-iş günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərovun imzaladığı əmrə əsasən, bayramlarla əlaqədar qeyri-iş günlərində vətəndaşların həyat və fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, insanların daha çox toplaşdığı məkanlarda, həyat təminatı və digər mühüm əhəmiyyətli obyektlərdə baş verə biləcək fövqəladə hadisələrə çevik reaksiya verilməsi, onların mümkün nəticələrinin operativ şəkildə aradan qaldırılması işinin təşkil olunması məqsədilə Nazirliyin aidiyyəti struktur bölmə və qurumlarına müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Gücləndirilmiş iş rejimi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) 8 Noyabr - Zəfər Günü
    MiniBoss
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