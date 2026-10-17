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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Баку впервые проходит чемпионат мира по сумо

    Индивидуальные
    • 17 октября, 2026
    • 10:59
    В Баку впервые проходит чемпионат мира по сумо

    Сегодня в Баку впервые проходит чемпионат мира по сумо.

    Как сообщает Report, в международных соревнованиях в Бакинском дворце спорта за медали поборются спортсмены разных возрастных категорий примерно из 30 стран мира.

    Соревнования пройдут на специально подготовленной арене "дохё", воссоздающей традиционную атмосферу японского сумо.

    Индивидуальные и командные соревнования среди девушек и юношей до 18 лет состоятся 17 октября, а индивидуальные и командные соревнования среди мужчин и женщин - 18 октября.

    Турнир проводится по международным правилам любительского сумо, а не по традиционным профессиональным правилам японского сумо. В этой системе участники соревнуются по весовым категориям, а также проводятся отдельные соревнования для женщин.

    Отметим, что Азербайджан участвует в международных соревнованиях по сумо с 2007 года. Мундиал в Баку состоится 17-18 октября.

    Чемпионат мира по сумо
    Bu gün Bakıda ilk dəfə olaraq sumo üzrə dünya çempionatı keçiriləcək
    Baku hosting Sumo World Championships for first time today
    44 - Tezliklə
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