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    Bu gün Bakıda ilk dəfə olaraq sumo üzrə dünya çempionatı keçiriləcək

    Fərdi
    • 17 oktyabr, 2026
    • 09:54
    Bu gün Bakıda ilk dəfə olaraq sumo üzrə dünya çempionatı keçiriləcək

    Bu gün Bakıda ilk dəfə olaraq sumo üzrə dünya çempionatı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında reallaşacaq beynəlxalq yarışda dünyanın 30-a yaxın ölkəsindən müxtəlif yaş qruplarını təmsil edən idmançılar medallar uğrunda mübarizə aparacaqlar.

    Yarışlar ənənəvi yapon sumosunun ruhunu yaşadan, xüsusi hazırlanmış torpaq "dohyo" meydanında keçiriləcək.

    Oktyabrın 17-də 18 yaşadək qızlar və oğlanlar arasında fərdi və komanda yarışları, oktyabrın 18-də isə kişilər və qadınlar arasında fərdi və komanda yarışları təşkil olunacaq..

    Turnirdə ənənəvi peşəkar yapon sumosu deyil, beynəlxalq həvəskar sumo qaydaları əsas götürüləcək. Bu sistemdə rəqiblər çəki dərəcələrinə uyğun qarşılaşır, qadın idmançılar üçün də ayrıca yarışlar keçirilir.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın sumo üzrə beynəlxalq arenada iştirakı 2007-ci ildən başlayır. Bakıdakı mundial oktyabrın 17-18-də baş tutacaq.

    Sumo üzrə dünya çempionatı Bakı İdman Sarayı
    В Баку впервые проходит чемпионат мира по сумо
    Baku hosting Sumo World Championships for first time today
    MiniBoss
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