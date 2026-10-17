Участник боев за Шушу: Письмо школьницы со словами "Мы верим, что вы победите" стало для нас дополнительной мотивацией - Интервью

Кульминацией Отечественной войны стали бои за Шушу… Сражение, о котором еще очень долго будут говорить сегодняшнее, завтрашнее и будущие поколения.

Наш собеседник - непосредственный участник этих боев.

"Битва за Шушу стала невероятным событием в военной истории Азербайджана и всего мира. Мы гордимся участием в этом сражении", - говорит он. И это чувство гордости в определенной степени присуще каждому гражданину Азербайджана…

Report представляет интервью с ветераном Отечественной войны, начальником штаба отряда специального назначения Внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД), капитаном Вюсалом Гасановым.

- Начнем с вашего интереса к военному делу. Насколько я знаю, вы также проходили обучение в Турции.

- Да, в 2007 году я начал службу во Внутренних войсках в качестве военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы. Спустя некоторое время, учитывая наличие у меня высшего образования, а также прохождение курсов в Турции, мне присвоили офицерское звание.

В Азербайджане все военнослужащие подразделений спецназначения проходят специализированную подготовку: курс коммандос, парашютную программу, базовый курс жандармерии, ведение ближнего боя. Я также успешно завершил каждую из этих программ. В общей сложности я прослужил 16 лет в отряде специального назначения Внутренних войск.

- Вам досрочно присвоили звание капитана. Наверняка для этого была особая причина.

- В соответствии с Положением о прохождении военной службы, военнослужащим, успешно выполнившим боевую задачу, могут досрочно присваивать воинское звание. В то время я был старшим лейтенантом, и до звания капитана мне оставалось более двух лет. Однако благодаря успешному выполнению задачи мне досрочно присвоили звание капитана.

- Перейдем к Отечественной войне. Вы родом из села Махмудбейли Физулинского района… Одни из самых тяжелых боев проходили именно в Физулинском направлении.

- Да. В 1993 году Физулинский район и почти все его населенные пункты были оккупированы, но не наше село. Поэтому около 30 лет Махмудбейли фактически граничило с армянскими позициями.

В 2020 году я занимал должность начальника штаба отряда специального назначения в одной из воинских частей Внутренних войск МВД. 27 сентября 2020 года противник прибегнул к многочисленным провокациям на границах Азербайджана. По приказу Верховного главнокомандующего наша армия приступила к контрнаступательной операции.

Как служащий спецназа, я начал свой боевой путь на Физулинском направлении. Там находилась высота № 525. Ее освобождение имело огромное значение, поскольку это означало открытие дороги Ахмедбейли - Физули.

Хотя центр Физулинского района был освобожден от оккупации 17 октября, до 28 октября на этой территории еще оставались армянские силы. Пять сел Физулинского района и дорога Ахмедбейли - Физули по-прежнему не были освобождены.

К тому времени мы уже успешно выполнили несколько задач. Однако одной из важнейших была именно взятие высоты № 525. Как спецназовцы Внутренних войск, мы разработали план операции абсолютно самостоятельно. С обратной ее стороны находился пост, прикрывавший высоту и вооруженный крупнокалиберным пулеметом.

Согласно плану мы с боевыми товарищами одновременно атаковали высоту № 525 и этот пост. В итоге операция завершилась успехом: мы ликвидировали значительную часть живой силы противника и захватили большое количество оружия и боеприпасов.

После освобождения высоты дорога Ахмедбейли - Физули была открыта, и движение по ней возобновилось. За 30 лет оккупации этим маршрутом не пользовались, а снабжение наших подразделений осуществлялось с других направлений - со стороны Горадиза и Гадрута.

- То есть благодаря этому ваш путь снабжения стал короче.

- Да, теперь снабжение осуществлялось по дороге Ахмедбейли - Физули. Хотя она и была старой, ее вновь начали использовать для обеспечения наших подразделений.

- Вы говорите, что сами разработали план операции. Интересно, как именно это происходило? Операция проводилась ночью? Какие обстоятельства учитывались?

- Во время данной операции использовались артиллерийские средства Министерства обороны. Дело в том, что в глубине обороны противника находилась минометная батарея, прикрывавшая тот пост.

С началом атаки эта батарея пыталась помешать нам, однако Вооруженные силы Азербайджана успешно справились. Хочу отметить, что в ходе этой операции мы не потеряли ни одного бойца, двое военнослужащих получили ранения.

Также хочу напомнить, что Внутренние войска МВД участвовали и в Первой Карабахской войне. Они понесли значительные потери, часть военнослужащих стали шехидами, Национальными героями Азербайджана, часть - гази.

Во Второй Карабахской войне отряды спецназа Внутренних войск МВД были одними из наиболее активно задействованных подразделений специального назначения. 66 бойцов стали шехидами, еще 346 человек - гази. Кроме того, четверым военнослужащим было присвоено звание Героя Отечественной войны. Один из них погиб, трое продолжают службу по сей день.

Шехиды и гази среди военнослужащих Внутренних войск были и во время локальной антитеррористической операции 2023 года. Наши подразделения и тогда успешно выполнили возложенные на них задачи.

- Будучи опытным офицером, как вы мотивировали своих боевых товарищей и поддерживали их боевой дух?

- В отрядах спецназа Внутренних войск МВД более 95% военнослужащих проходили сверхсрочную действительную военную службу. Это означает, что мы работали как команда профессиональных военных и еще до начала боевых действий овладели всеми тонкостями ведения боя во время учений.

Разумеется, война - это не учения. На войне сталкиваешься с разными ситуациями. Твой боевой товарищ погибает или получает ранение. Все это, естественно, сказывалось на наших военнослужащих, но не заставляло их падать духом. Напротив, это придавало решимости мстить за павших товарищей и освобождать исконные азербайджанские земли.

Во время операции в Физули туда приезжали и ветераны Первой Карабахской войны. Они добровольно хотели присоединиться к боям, поддерживали солдат и делились с ними боевым опытом.

- Какой была ваша следующая задача после захвата стратегически важной высоты № 525?

- Следующая задача была связана с Шушой.

- О боях за Шушу ходят легенды. Интересно узнать, как проходила операция и в каких условиях велись бои?

- Операция по освобождению города Шуша широко обсуждается не только в военной истории Азербайджана, но и в мировой. Шуша - это город-крепость. А удерживать крепость, как известно, легче.

О сложности Шушинской операции свидетельствует уже тот факт, что в ходе нее использовалось не тяжелое вооружение, а только стрелковое оружие.

Безусловно, благодаря дальновидной политике Верховного главнокомандующего и грамотному планированию наших командиров и высокопоставленных военных, имена которых мы не можем раскрывать, операция также завершилась успешно. Сложный горный рельеф местности и труднодоступная дорога к Шуше еще раз подчеркивали сложность этой задачи. Однако для азербайджанской армии эти трудности не оказались непреодолимыми.

Шушинская операция стала кульминацией Отечественной войны, поскольку была одной из ключевых задач, выполнение которых привело к ее завершению.

Согласно плану, мы должны были двигаться с направления Ходжавендского района. Это означало продвижение на 60 км вглубь территории противника. То есть все необходимое - снаряжение, оружие, боеприпасы, продукты питания и другие средства обеспечения - нам предстояло нести с собой.

Продвигаясь со стороны Ходжавенда, мы прошли через села Чанагчы и Сыгнаг Ходжалинского района в направлении Дашалты, где находятся высоты № 1553 и № 1554. Дорога снабжения, ведущая к Шуше, проходит непосредственно вблизи этих высот. Освободив их, мы передали позиции другим подразделениям Вооруженных сил Азербайджана и продолжили путь.

С точки зрения рельефа противник занимал более выгодные позиции, поэтому потери среди наших военнослужащих были практически неизбежны. Однако сила Азербайджанской армии заключалась именно в том, что, несмотря на выгодное положение, противник нес гораздо более существенный урон.

Подразделение противника на этой территории состояло именно из сил спецназначения. Осматривая тела погибших, мы замечали, что их форма существенно отличалась от остальных военнослужащих. На них были беспалые перчатки и специальное снаряжение. Это позволяло сделать вывод, что данные высоты имели для противника особое значение и он не хотел их терять.

Однако даже это не помогло им устоять перед азербайджанской армией. После больших потерь вражеские силы отступили.

- Сколько примерно времени заняла эта операция?

- Захват высот занял 6-7 часов, а их удержание и укрепление позиций продолжались несколько дней.

- После этого вы продолжили движение в направлении города Шуша?

- Да. К Шуше двигался не один отряд, а сразу несколько. Штурм города планировался сразу с трех направлений.

Кроме того, с нами были мотострелковые подразделения. Они отвлекали противника со стороны Ходжалы, чтобы он не догадался о продвижении спецназа к городу.

Поэтому, когда наши бойцы появились в окрестностях города, противник оказался в замешательстве. Враг не верил, что азербайджанские спецназовцы смогли проникнуть настолько глубоко на его территорию.

- Насколько я знаю, вы получили ранение в боях в этом направлении.

- Да, 5 ноября я был ранен вблизи города Шуша. Несмотря на это, я остался на боевой позиции и только 8 ноября был эвакуирован из города.

5, 6 и 7 ноября тяжелые бои шли как в направлении, так и непосредственно в самой Шуше. Противник пытался не допустить, чтобы азербайджанская армия закрепилась в городе.

Вражеские танки двигались из Дашалты к дороге в направлении "Иса булагы", желая помешать нашим силам пройти через эту территорию. Разумеется, наши боевые товарищи использовали имевшиеся у них средства и уничтожили несколько вражеских танков, сумев пройти по этому участку и продолжить продвижение к Шуше.

- В целом за время Отечественной войны вы были ранены дважды: в Физули и в Шуше.

- Да, в Физули я получил осколочное ранение руки, но продолжил участвовать в боях. В Шуше, под артиллерийским и танковым обстрелом противника, я получил осколочные ранения плеча, руки и позвоночника в поясничной области. До сих пор в моем теле остаются три осколка.

Поскольку ранение, полученное в Физули, было легким, я посчитал неприемлемым отправляться в госпиталь. Я думал: мои боевые товарищи продолжают сражаться, а я отправлюсь на лечение? Такого не могло быть.

- Несомненно, спецназ готовят к боевым условиям. Но на этот раз это была настоящая война. Интересно, насколько ваши представления о войне отличались от того, что вы увидели на деле?

- Когда собираешь воедино все пережитое и воспоминания, которые хранятся в голове, понимаешь, что война наносит человеку сокрушительные удары - моральные, психологические и физические. К тому же ты теряешь своих боевых товарищей… Это трудно выразить словами.

Учитывая рельеф Карабаха, в этих операциях необходимо обладать высокой физической и огневой подготовкой, а также сильной волей. Когда эти три фактора объединяются, победа над противником становится неизбежной.

- А замечали ли вы, что после этих операций среди противника начиналась паника? Чувствовали ли вы это?

- Разумеется. Стоит отметить, что вплоть до 17 октября противник действовал преимущественно в составе взводов и отделений. Однако после Физулинской операции его силы значительно сократились и он уже не мог прибегать к этой тактике в прежних масштабах.

До этого у него действовали группы, называемые "Золотой десяткой". Они выдвигались с определенного участка, устраивали засады, атаковали и отступали. Или же они занимали высоты, откуда наблюдали за приближающимися силами и наводили артиллерию на нужное направление.

После Физулинской операции возможности противника действовать в рамках единой армейской системы значительно сократились.

- Вы сказали, что на войне не бывает без потерь. Хотелось бы вспомнить ваших военных товарищей, ставших шехидами.

- В группе, которой я руководил, тоже были погибшие. Рзагулиев, Иманзаде, Эйниев, Мамедов, Кязымов, Омаров, Микаилов, а также спецназовцы Гасанов и Гусейнов… Каждый из них героически стал шехидом, достойно выполнив свой долг перед Родиной. Все они погибли во время Шушинской операции.

Хочу вспомнить еще один эпизод, связанный с нашими шехидами. Во время Физулинской операции одна из наших групп попала в окружение. Мы вместе с другой группой отправились на помощь и сумели вывезти их из окружения.

Там погиб военнослужащий Внутренних войск МВД. Тело шехида осталось на нейтральной территории - ближе к позициям армянских военных формирований. Тем не менее, мы смогли вынести его оттуда. Когда мы искали документы, чтобы установить личность погибшего, то увидели внутри его удостоверения фотографию его маленькой дочери…

Разумеется, подобные моменты тяжело влияют на человека. Даже спустя годы такие воспоминания не стираются из памяти. И это лишь один пример. Были и гораздо более тяжелые события.

- Как вы считаете, что больше всего мотивировало азербайджанского солдата во время 44-дневной войны?

- Азербайджанская армия освобождала родные земли от вражеской оккупации. Это самое главное. В целом эта победа стала возможна благодаря единству нашего государства, народа и армии.

В ходе Отечественной войны мы также видели, как наш народ поддерживал армию. Осознание того, что за тобой стоят твоя страна и твой народ, само по себе является мощным источником мотивации.

- Вы упомянули поддержку народа. В рамках этой инициативы проводилась также акция "Письмо солдату"…

- Да. Перед Шушинской операцией, во время укомплектования подразделений на Гадрутском направлении, нам передали эти письма. Мне досталось письмо ученицы 7-го класса одной из бакинских школ. Трудно выразить словами чувства, которые я испытал, читая его.

- Что она написала?

- Она написала: "Мы верим в вас, мы знаем, что вы победите. Мы доверили вам освобождение наших земель, которые 30 лет находились под оккупацией…"

После этих слов для нас уже не существовало препятствий, способных нас остановить. Ничто не могло нас сдержать.

Конечно, все это давало нам дополнительную мотивацию. Одному из военнослужащих было поручено раздавать письма бойцам, чтобы они читали их и видели, чего от них ждет народ.

- То есть вы понимали ожидания народа…

- Да, ожидания народа. И это тоже было для нас источником мотивации. Разумеется, на войне борьба ведется не только с помощью оружия - человек должен быть готов и психологически. Когда солдат подготовлен и морально, перед ним уже не остается непреодолимых преград.

- Вы встречаетесь со своими боевыми товарищами?

- Конечно. Мы встречаемся, вспоминаем товарищей, ставших шехидами, посещаем места их захоронения - как на различных аллеях, так и в районах, откуда они родом. Навещаем их родителей. Это огромная поддержка для семей, особенно с психологической точки зрения. Когда родители видят, что боевые товарищи их погибших сыновей приходят навестить их, они испытывают гордость.

По мере освобождения земель мы замечали еще одну деталь в школах: армяне начинали обучать детей военному делу уже с шестого, седьмого и восьмого классов. Мы не могли прочесть все надписи в классах, поскольку они были на их языке. Но там всюду висели плакаты и пособия, связанные с оружием. Создавалось впечатление, что детей готовили к войне. Ведь они знали, что эти территории, то есть Карабах, им не принадлежат.

- В этом году исполняется 6 лет со дня нашей победы. В Карабахе реализуется программа "Великого возвращения": жители постепенно переселяются в родные края. Ведутся восстановительные и строительные работы, проходят культурные и социальные мероприятия. Как военнослужащий, участвовавший в освобождении Карабаха, что вы чувствуете, наблюдая за этим процессом?

- Освободить территорию трудно, однако восстановить ее и вернуть туда жизнь - еще большая ответственность.

Эти земли освобождались для того, чтобы коренные жители снова жили на родной земле. Конечно, это требует времени: там не осталось ни линий коммуникации, ни зданий, ни дорог, ни какой-либо другой инфраструктуры.

После войны я ездил в Карабах. Естественно, там оживают добрые воспоминания. Испытываешь гордость за себя, за свое подразделение и за боевых товарищей. Думаешь о том, что и ты внес свой вклад в эту борьбу. И еще раз понимаешь: в каждом камне Карабаха, в каждом клочке его земли есть кровь азербайджанских шехидов. Сегодня их души обрели покой!..