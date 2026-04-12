    ABŞ və İsrailin İrana zərbələri nəticəsində 3,3 mindən çox insan ölüb

    • 12 aprel, 2026
    • 17:21
    ABŞ-İsrail əməliyyatının başlanğıcından bəri İranda 3 300-dən çox insan həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" xəbər agentliyi İranın Təcili Tibbi Yardım Təşkilatının rəhbəri Cəfər Miadfara istinadən bildirib.

    Son hesablamalara görə, 2 800 nəfərdən çox kişi və təxminən 500 qadın da daxil olmaqla, ümumilikdə 3 375 nəfər həlak olub.

    Miadfar daha əvvəl ABŞ və İsrailin hücumları başlayandan bəri İslam Respublikasında azı 400 tibb müəssisəsinin zərər çəkdiyini bildirib. Nəticədə 26 tibb işçisi həlak olub, daha 188 nəfər yaralanıb.

    Fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb, bir neçə şəhərə hava hücumları təşkil edib. Elə həmin gün İranın Ali lideri Əli Xamenei də öldürülüb. İran buna cavab olaraq İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzindəki ABŞ hərbi bazalarına hücumlar təşkil edib.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-ə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs razılaşmasına nail olublar. Aprelin 11-12-də Pakistanın vasitəçiliyi ilə İslamabadda İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb.

    При ударах США и Израиля по Ирану погибли более 3,3 тыс. человек

