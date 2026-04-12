    При ударах США и Израиля по Ирану погибли более 3,3 тыс. человек

    • 12 апреля, 2026
    • 16:37
    При ударах США и Израиля по Ирану погибли более 3,3 тыс. человек

    В Иране с начала операции США и Израиля погибли более 3, 3 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на главу Организации экстренной медицинской помощи Ирана Джафара Миадфара.

    По последним подсчетам, всего погибли 3 375 человек, среди них более 2,8 тыс. мужчин и порядка 500 женщин.

    Ранее Миадфар сообщил, что по меньшей мере 400 медицинских учреждений в исламской республике получили повреждения с начала ударов США и Израиля. В результате 26 медработников погибли, еще 188 получили ранения.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. 11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    ABŞ və İsrailin İrana zərbələri nəticəsində 3,3 mindən çox insan ölüb

