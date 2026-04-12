Mbappe "Real"ın son məşqində iştirak etməyib
Futbol
- 12 aprel, 2026
- 16:28
Fransalı futbolçu Kilian Mbappe İspaniyanın "Real" komandasının son məşqində iştirak etməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mundo Deportivo" məlumat yayıb.
Hücumçu qaş nahiyəsindəki kəsik səbəbindən narahatlıq hiss etdiyi üçün hazırlıq prosesinə qatılmayıb.
Forvard La Liqanın XXXI turunda "Jirona" ilə heç-heçə etdikləri (1:1) matçın 88-ci dəqiqəsində üzündən xəsarət alıb.
Xatırladaq ki, "Real" aprelin 15-də UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinin cavab oyununda Almaniya təmsilçisi "Bavariya" ilə üz-üzə gələcək. İlk görüşdə Madrid klubu evdə 1:2 hesabı ilə uduzub.
