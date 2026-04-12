İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Region
    • 12 aprel, 2026
    • 19:17
    İranın Neft Nazirliyi: Enerji obyektlərinin böyük hissəsi bərpa ediləcək

    İran 1-2 ay ərzində ABŞ və İsrailin zərbələri zamanı zədələnmiş neft emalı obyektlərinin əksəriyyətini bərpa etməyi və onların gücünün 70–80%-ni qaytarmağı nəzərdə tutur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə neft nazirinin müavini Məhəmməd Sadiq Əzimifər "Student News Network"ə (SNN) bildirib.

    "Zədələnmiş neft emalı zavodlarının (NEZ) əksəriyyətində biz 1-2 ay ərzində əvvəlki gücün 70-80%-nə qayıda biləcəyik, gələcəkdə isə orta və uzunmüddətli perspektivdə 100% gücü bərpa edəcəyik", - o bildirib.

    Əzimifər həmçinin qeyd edib ki, yaxın vaxtlarda Lavan adasındakı NEZ bərpa ediləcək və o, artıq 10 gündən sonra qismən işə salınacaq. Onun sözlərinə görə, qalan obyektlər tədricən işə salınacaq.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Neft emalı zavodları Məhəmməd Sadiq Əzimifər
    Замминистра нефти: Иран восстановит большую часть энергообъектов за пару месяцев
    Mohammad Sadegh Azimifar: Iran to restore most energy facilities within months

