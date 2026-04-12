Замминистра нефти: Иран восстановит большую часть энергообъектов за пару месяцев
В регионе
- 12 апреля, 2026
- 12:13
Иран рассчитывает восстановить большинство поврежденных при ударах США и Израиля нефтеперерабатывающих объектов в течение 1-2 месяцев, вернув им 70–80% мощностей.
Как передает Report, об этом заместитель министра нефти Мохаммад Садег Азимифар сообщил Student News Network (SNN).
"На большинстве поврежденных объектов переработки нефти в течение 1-2 месяцев мы сможем вернуться к 70-80% прежней мощности, а в дальнейшем, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, мы сможем восстановиться до 100% мощности", - сказал он.
Аимифар также отметил, что в ближайшее время будет восстановлен НПЗ на острове Лаван, который частично будет запущен уже через 10 дней. По его словам, остальные объекты будут запускаться постепенно.
Последние новости
