Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Замминистра нефти: Иран восстановит большую часть энергообъектов за пару месяцев

    В регионе
    12 апреля, 2026
    12:13
    Замминистра нефти: Иран восстановит большую часть энергообъектов за пару месяцев

    Иран рассчитывает восстановить большинство поврежденных при ударах США и Израиля нефтеперерабатывающих объектов в течение 1-2 месяцев, вернув им 70–80% мощностей.

    Как передает Report, об этом заместитель министра нефти Мохаммад Садег Азимифар сообщил Student News Network (SNN).

    "На большинстве поврежденных объектов переработки нефти в течение 1-2 месяцев мы сможем вернуться к 70-80% прежней мощности, а в дальнейшем, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, мы сможем восстановиться до 100% мощности", - сказал он.

    Аимифар также отметил, что в ближайшее время будет восстановлен НПЗ на острове Лаван, который частично будет запущен уже через 10 дней. По его словам, остальные объекты будут запускаться постепенно.

    Мохаммад Садег Азимифар Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
