    "Bloomberg": İki supertanker Hörmüz boğazından keçə bilməyib

    Digər ölkələr
    • 12 aprel, 2026
    • 19:25
    Bloomberg: İki supertanker Hörmüz boğazından keçə bilməyib

    İki boş supertanker Hörmüz boğazından Fars körfəzi istiqamətində keçməyə cəhd edib, lakin ABŞ və İran arasında danışıqların nəticəsiz başa çatması fonunda son anda geri dönüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə dəniz nəqliyyatının monitorinq sistemlərinin məlumatlarına istinadən "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ötən gün Hörmüz boğazındakı İranın Larek adasına üç tanker gəlib. Bu keçid məntəqəsində onlardan ikisi - Yunanıstan şirkətinə məxsus olan və İraqa yollanan biri ilə Pakistan bayrağı altında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə hərəkət edən ikincisi geri dönüb. Qeyd olunur ki, gəmilərin hərəkət marşrutlarındakı dəyişikliklər ABŞ və İranın danışıqlar qruplarının Pakistanda keçirilən görüş zamanı razılığa gələ bilməməsi barədə açıqlama ilə eyni vaxtda baş verib. Agentlik yazır ki, bu, ABŞ, İsrail və İran arasında atəşkəsi təhlükə altına alıb.

    Agentliyin məlumatına görə, üçüncü gəmi boğazı keçib, lakin onun təyinat məntəqəsi məlum deyil: "Tanker "Sinokor Maritime" (Koreya Respublikası) operatoru tərəfindən idarə olunan "Haut Brion 8 SA" şirkətinə məxsusdur".

