Bloomberg: Два супертанкера не смогли проплыть через Ормузский пролив

Два пустых супертанкера пытались пройти через Ормузский пролив в сторону Персидского залива, но в последний момент развернулись на фоне безрезультатного завершения переговоров между США и Ираном.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых систем морского транспорта.

Согласно информации, к иранскому острову Ларек в Ормузском проливе накануне прибыли три танкера. На этом пропускном пункте два из них - один, принадлежащий греческой компании и направлявшийся в Ирак, и второй, следовавший в ОАЭ под флагом Пакистана, повернули назад. Отмечается, что изменения в маршрутах движения судов произошли одновременно с тем, как было объявлено, что переговорные команды от США и Ирана в ходе встречи в Пакистане не смогли прийти к соглашению. Это, пишет агентство, поставило под угрозу прекращение огня между США, Израилем и Ираном.

По данным агентства, третье судно пересекло пролив, однако его пункт назначения неизвестен. По данным агентства, танкер принадлежит компании Haut Brion 8 SA, которой управляет оператор Sinokor Maritime (Республика Корея).