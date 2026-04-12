    Bloomberg: Два супертанкера не смогли проплыть через Ормузский пролив

    • 12 апреля, 2026
    Два пустых супертанкера пытались пройти через Ормузский пролив в сторону Персидского залива, но в последний момент развернулись на фоне безрезультатного завершения переговоров между США и Ираном.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых систем морского транспорта.

    Согласно информации, к иранскому острову Ларек в Ормузском проливе накануне прибыли три танкера. На этом пропускном пункте два из них - один, принадлежащий греческой компании и направлявшийся в Ирак, и второй, следовавший в ОАЭ под флагом Пакистана, повернули назад. Отмечается, что изменения в маршрутах движения судов произошли одновременно с тем, как было объявлено, что переговорные команды от США и Ирана в ходе встречи в Пакистане не смогли прийти к соглашению. Это, пишет агентство, поставило под угрозу прекращение огня между США, Израилем и Ираном.

    По данным агентства, третье судно пересекло пролив, однако его пункт назначения неизвестен. По данным агентства, танкер принадлежит компании Haut Brion 8 SA, которой управляет оператор Sinokor Maritime (Республика Корея).

    "Bloomberg": İki supertanker Hörmüz boğazından keçə bilməyib
    Two supertankers make U-turn in Strait of Hormuz as US-Iran talks break down

