İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    DMM: Sosial mediada Ərdoğanın adından yayılan ifadələr yalandır

    Region
    • 13 aprel, 2026
    • 01:01
    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın adından sosial mediada İran və Livana hücumla bağlı yayılan ifadələr yalandır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi yayıb.

    "Bəzi sosial media platformalarında paylaşılan və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana aid edilən ‘‘İrana və ya Livana bir hücum olarsa, bunu Türkiyəyə hücum hesab edərik"" ifadələri tamamilə əsassızdır", - məlumatda bildirilib və əlavə edilib ki, Türkiyə bölgədə yaşanan son gərginlik və qarşıdurmalarda sülhü, rifahı və təhlükəsizliyi müdafiə edən konstruktiv mövqe nümayiş etdirib:

    "Sözügedən əsassız iddiaların məqsədi; Türkiyənin regional sülhün qurulmasındakı qabaqcıl roluna kölgə salmaq, ölkəmizi qarşıdurma və böhran mühitlərinə cəlb etmək, beynəlxalq ictimaiyyətdə yanlış bir qavrayış yaradaraq dezinformasiya üzərindən siyasi manipulyasiya etməkdir.

    Qəsdən və mütəşəkkil şəkildə müəyyən bir mənbədən yayılan bu cür manipulyativ paylaşımlara, qara təbliğat fəaliyyətlərinə və psixoloji müharibə taktikalarına etibar edilməməsi; yalnız rəsmi kanallardan verilən açıqlamaların nəzərə alınması böyük əhəmiyyət kəsb edir.

    Həqiqətə uyğun olmayan iddialara qarşı mübarizəmiz qətiyyətlə davam edəcək".

    Türkiyənin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi (DMM) Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Livana zərbə
    ЦБД: Распространяемые в соцсетях высказывания от имени Эрдогана являются ложными

    Son xəbərlər

    17:35

    AMB: Sığorta sektorunun debitor borcu onun dayanıqlılığına təhdid yaratmır

    Maliyyə
    17:34
    Foto

    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblər

    Fərdi
    17:32

    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    İKT
    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28
    Foto

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti