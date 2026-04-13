ЦБД: Распространяемые в соцсетях высказывания от имени Эрдогана являются ложными

Распространяемые в социальных сетях высказывания об атаке на Иран и Ливан, приписываемые Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, не соответствуют действительности.

Как сообщает Report, об этом заявил Центр по борьбе с дезинформацией Турции (ЦБД).

Согласно информации, утверждения, распространенные на некоторых социальных платформах и приписываемые главе турецкого государства, в частности фраза о том, что "в случае нападения на Иран или Ливан Турция будет расценивать это как нападение на себя", являются полностью необоснованными.

В ЦБД подчеркнули, что Турция на фоне последней напряженности и столкновений в регионе демонстрирует конструктивную позицию, выступая в защиту мира, благополучия и безопасности.

В центре отметили, что целью подобных безосновательных заявлений является попытка бросить тень на ведущую роль Турции в установлении регионального мира, втянуть страну в атмосферу противостояния и кризиса, а также сформировать в международном сообществе ложное восприятие посредством дезинформации и политических манипуляций.

Также в ЦБД призвали не доверять подобным манипулятивным публикациям, целенаправленно и организованно распространяемым из определенного источника, а также кампаниям черной пропаганды и тактике психологической войны, обращая внимание только на заявления, публикуемые по официальным каналам.

"Наша борьба с недостоверными утверждениями будет решительно продолжена", - говорится в сообщении.