SEPAH Hörmüz boğazı ilə bağlı ABŞ-yə xəbərdarlıq edib
Region
- 12 aprel, 2026
- 19:34
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri ABŞ Prezidenti Donald Trampın Hörmüz boğazının blokadaya alınması ilə bağlı bəyanatları fonunda ABŞ-yə xəbərdarlıq edib.
"Report" xəbər verir ki, bu, SEPAH-ın "Telegram" kanalındakı bəyanatda qeyd olunub.
Onların məlumatına görə, Hörmüz boğazında pilotsuz uçuş aparatlarının köməyi ilə mövcud vəziyyətin monitorinqi həyata keçirilir, istənilən dinamika və axınlar İran Silahlı Qüvvələrinin tam nəzarəti altındadır.
"İstənilən yanlış hərəkət düşməni boğazdakı ölümcül burulğanlara çəkəcək", - bəyanatda bildirilir.
