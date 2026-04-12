КСИР пригрозил жестко пресекать любые посягательства на Ормуз
В регионе
- 12 апреля, 2026
- 18:33
️Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) сделал предупреждение США на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива.
Как передает Report, это следует из заявления КСИР в телеграм-канале.
По их данным, в Ормузском проливе осуществляется мониторинг текущей ситуации с помощью беспилотников, любая динамика и потоки находятся под полным контролем Вооруженных сил Ирана.
"Любое неверное движение затянет противника в смертельные водовороты в проливе", - следует из заявления.
