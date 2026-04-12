Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Другие страны
    • 12 апреля, 2026
    • 17:25
    Трамп заявил о начале блокады Ормузского пролива

    Президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС страны и их союзники начинают блокаду Ормузского пролива.

    "С этого момента ВМС Соединенных Штатов, лучшие в мире, начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или покинуть его", - написал он в социальной сети Truth Social.

    Как передает Report, американский лидер добавил, что блокада начнется в ближайшее время и в ней примут участие другие страны.

    Кроме того, Трамп заявил, что ВМС США будут искать и перехватывать суда, заплатившие Ирану за проход через пролив.

    "Я также отдал распоряжение нашим ВМС искать и перехватывать в международных водах каждое судно, уплатившее сбор Ирану [за проход через Ормузский пролив]. Никто из тех, кто уплатил незаконный сбор, не получит безопасного прохода в открытом море", - отметил он.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Дональд Трамп
    Tramp: ABŞ Hörmüz boğazında bütün gəmiləri blokadaya alacaq
    Trump eyes detaining ships paid for passage through Strait of Hormuz

    Последние новости

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей