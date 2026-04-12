Трамп заявил о начале блокады Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС страны и их союзники начинают блокаду Ормузского пролива.

"С этого момента ВМС Соединенных Штатов, лучшие в мире, начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или покинуть его", - написал он в социальной сети Truth Social.

Как передает Report, американский лидер добавил, что блокада начнется в ближайшее время и в ней примут участие другие страны.

Кроме того, Трамп заявил, что ВМС США будут искать и перехватывать суда, заплатившие Ирану за проход через пролив.

"Я также отдал распоряжение нашим ВМС искать и перехватывать в международных водах каждое судно, уплатившее сбор Ирану [за проход через Ормузский пролив]. Никто из тех, кто уплатил незаконный сбор, не получит безопасного прохода в открытом море", - отметил он.