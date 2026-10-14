США оштрафовали Bank of America за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег

Министерство финансов США объявило о штрафах в отношении Bank of America за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег и несоблюдение санкционного режима.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского ведомства, распространенном 13 октября.

Согласно документу, банк оштрафован на 1,21 млрд долларов за неспособность снизить риски для национальной безопасности, связанные с предполагаемым отмыванием денег и незаконными финансовыми операциями китайских сетей.

Еще 750 млн долларов финансовая организация должна выплатить за нарушение федерального законодательства в сфере противодействия отмыванию средств. По данным Минфина США, банк не предотвратил подозрительные операции на общую сумму около 5 млрд долларов и не сообщил о них властям.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США заключило с Bank of America соглашение об урегулировании претензий на 11,6 млн долларов за нарушения санкционного режима.

По версии ведомства, банк допустил не менее 475 нарушений вследствие технических ошибок или человеческого фактора, обработав платежи на общую сумму в несколько миллионов долларов.