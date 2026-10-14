ABŞ "Bank of America"nı cərimələyib
- 14 oktyabr, 2026
- 05:12
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ABŞ-nin Maliyyə Nazirliyi "Bank of America"ya qarşı çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə pozuntuları və sanksiyalara riayət etmədiyinə görə cərimələr tətbiq olunduğunu açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ Maliyyə Nazirliyi bu barədə 13 oktyabrda yayımlanan açıqlamada bildirib.
Sənədə əsasən, bank Çin şəbəkələri tərəfindən həyata keçirilən şübhəli çirkli pulların yuyulması və qanunsuz maliyyə əməliyyatları ilə əlaqəli milli təhlükəsizlik risklərini azaltmadığına görə 1,21 milyard dollar cərimələnib.
Maliyyə qurumu həmçinin federal çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qanunlarını pozduğuna görə əlavə 750 milyon dollar ödəməlidir. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, bank təxminən 5 milyard dollarlıq şübhəli əməliyyatların qarşısını ala bilməyib və bu barədə hakimiyyətə məlumat verməyib.
Bundan əlavə, ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) sanksiyaların pozulmasına görə "Bank of America" ilə 11,6 milyon dollarlıq razılaşma əldə edib.
Nazirliyin məlumatına görə, bank bir neçə milyon dollarlıq ödənişləri edərkən texniki səhvlər və ya insan səhvləri səbəbindən azı 475 qanun pozuntusu törədib.