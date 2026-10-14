Великобритания ускорит поставки ракет ПВО Украине
Другие страны
- 14 октября, 2026
- 03:59
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Великобритания ускорит поставки многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM) Украине в рамках нового пакета военной помощи на сумму 45 млн фунтов стерлингов (около 60 млн долларов).
Как передает Report со ссылкой на официальный сайт британского правительства, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны.
Согласно сообщению, поставки ракет на сумму 10 млн фунтов стерлингов из объявленного пакета будут ускорены для удовлетворения наиболее насущных потребностей Украины в зимний период.
Отмечается, что в марте 2025 года Великобритания и Украина заключили соглашение на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов, предусматривающее поставку Киеву более 5 тыс. ракет LMM.
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