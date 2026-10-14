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    Лула да Силва пообещал списать долги предпринимателей на $2,5 млрд перед выборами

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 04:44
    Лула да Силва пообещал списать долги предпринимателей на $2,5 млрд перед выборами

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил о намерении запустить масштабную программу поддержки индивидуальных предпринимателей, предусматривающую списание задолженности перед государством на сумму 12,6 млрд реалов (около 2,5 млрд долларов).

    Как передает Report со ссылкой на CNN Brasil, инициатива представлена за 12 дней до второго тура президентских выборов, назначенного на 25 октября.

    Согласно предложенным мерам, государство выкупит просроченные кредиты предпринимателей у коммерческих банков, что позволит погасить задолженность со скидкой более 90%.

    Кроме того, предусмотрены безвозвратные субсидии в размере до 5 тыс. реалов (около 1 тыс. долларов) на человека. Средства можно будет направить на приобретение оборудования и развитие бизнеса.

    Правительство также предлагает изменить условия льготного налогового режима для индивидуальных предпринимателей. В частности, законопроект предусматривает поэтапное повышение максимального порога годовой выручки с 81 тыс. до 140 тыс. реалов к 2028 году.

    По итогам первого тура выборов, состоявшегося 4 октября, оппозиционный сенатор Флавиу Болсонару получил 47,03% голосов, а действующий президент Лула да Силва - 45,16%. Ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы более 50% голосов.

    Второй тур президентских выборов в Бразилии состоится 25 октября.

    Луис Инасиу Лула да Силва Бразилия Президентские выборы
    Lula da Silva seçkilərdən əvvəl sahibkarların 2,5 mlrd dollar borcunu siləcəyinə söz verib
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