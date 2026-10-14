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    Lula da Silva seçkilərdən əvvəl sahibkarların 2,5 mlrd dollar borcunu siləcəyinə söz verib

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2026
    • 07:38
    Lula da Silva seçkilərdən əvvəl sahibkarların 2,5 mlrd dollar borcunu siləcəyinə söz verib

    Braziliya Prezidenti Luis İnasio Lula da Silva fərdi sahibkarlar üçün genişmiqyaslı dəstək proqramına başlamaq niyyətində olduğunu açıqlayıb. Bu proqrama 12,6 milyard real (təxminən 2,5 milyard dollar) dövlət borcunun silinməsi daxildir.

    "Report"un "CNN Brasil"ə istinadən məlumatına görə, təşəbbüs oktyabrın sonlarında keçirilməsi planlaşdırılan prezident seçkilərinin ikinci turundan 12 gün əvvəl təqdim edilib.

    Təklif olunan tədbirlər çərçivəsində dövlət kommersiya banklarından vaxtı keçmiş kreditlər alacaq və bu da borcların 90 %-dən çox endirimlə ödənilməsinə imkan verəcək.

    Bundan əlavə, adambaşına 5 000 reala (təxminən 1 000 dollar) qədər geri qaytarılmayan subsidiyalar verilir. Vəsaitlər avadanlıqların alınması və biznesin inkişafı üçün istifadə edilə bilər.

    Hökumət həmçinin fərdi sahibkarlar üçün güzəştli vergi rejiminə dəyişikliklər təklif edir. Xüsusilə, qanun layihəsi 2028-ci ilə qədər maksimum illik gəlir həddinin tədricən 81 000 realdan 140 000 reala qədər artırılmasını nəzərdə tutur.

    Oktyabrın 4-də keçirilmiş seçkilərin birinci turundan sonra müxalifətçi senator Flavio Bolsonaru səslərin 47 03 %-ni, hazırkı prezident Lula da Silva isə 45 16 %-ni toplayıb. Namizədlərdən heç biri qalib gəlmək üçün tələb olunan 50 %-lik səsi toplaya bilməyib.

    Prezident seçkilərinin ikinci turu 25 oktyabrda keçiriləcək.

    Lula da Silva Sahibkarlar Borc pul
    Лула да Силва пообещал списать долги предпринимателей на $2,5 млрд перед выборами
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    44 - Tezliklə

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