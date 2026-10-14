Рубио посетит Узбекистан и Индию 17–22 октября

Госсекретарь США Марко Рубио с 17 по 22 октября посетит Узбекистан и Индию, где проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном 13 октября.

В Самарканде Рубио примет участие во встрече министров иностранных дел в формате C5+1, объединяющем США и пять государств Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Участники обсудят развитие стратегического сотрудничества, направленного на укрепление мира и обеспечение процветания США и стран Центральной Азии.

Госсекретарь также проведет двусторонние встречи с представителями государств региона. Кроме того, в Узбекистан прибудут более 200 представителей крупных американских компаний для обсуждения перспектив расширения торгово-экономического сотрудничества.

В рамках визита в Индию Рубио посетит Мумбаи и Джамнагар. Он проведет переговоры с индийскими официальными лицами по вопросам укрепления стратегического партнерства, региональной и международной повестки, а также расширения взаимодействия в энергетической сфере.

Запланированы также встречи с представителями бизнеса для обсуждения новых возможностей торгово-экономического сотрудничества.