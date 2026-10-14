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    Рубио посетит Узбекистан и Индию 17–22 октября

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 04:17
    Рубио посетит Узбекистан и Индию 17–22 октября

    Госсекретарь США Марко Рубио с 17 по 22 октября посетит Узбекистан и Индию, где проведет ряд двусторонних и многосторонних встреч.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном 13 октября.

    В Самарканде Рубио примет участие во встрече министров иностранных дел в формате C5+1, объединяющем США и пять государств Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

    Участники обсудят развитие стратегического сотрудничества, направленного на укрепление мира и обеспечение процветания США и стран Центральной Азии.

    Госсекретарь также проведет двусторонние встречи с представителями государств региона. Кроме того, в Узбекистан прибудут более 200 представителей крупных американских компаний для обсуждения перспектив расширения торгово-экономического сотрудничества.

    В рамках визита в Индию Рубио посетит Мумбаи и Джамнагар. Он проведет переговоры с индийскими официальными лицами по вопросам укрепления стратегического партнерства, региональной и международной повестки, а также расширения взаимодействия в энергетической сфере.

    Запланированы также встречи с представителями бизнеса для обсуждения новых возможностей торгово-экономического сотрудничества.

    Марко Рубио Узбекистан Индия
    Rubio 17-22 oktyabrda Özbəkistan və Hindistana səfər edəcək
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