İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Rubio 17-22 oktyabrda Özbəkistan və Hindistana səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2026
    • 06:23
    Rubio 17-22 oktyabrda Özbəkistan və Hindistana səfər edəcək

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio 17-22 oktyabrda Özbəkistan və Hindistana səfər edəcək, bir sıra ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlər keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin 13 oktyabrda yaydığı bəyanatda bildirilir.

    Rubio Səmərqənddə ABŞ və beş Orta Asiya dövləti - Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistanı bir araya gətirən xarici işlər nazirlərinin C5+1 formatlı görüşündə iştirak edəcək.

    İştirakçılar ABŞ və Orta Asiya ölkələrində sülhün möhkəmləndirilməsinə və rifahın təmin olunmasına yönəlmiş strateji əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edəcəklər.

    Dövlət katibi həmçinin regional dövlətlərin nümayəndələri ilə ikitərəfli görüşlər keçirəcək. Bundan əlavə, ticarət və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə etmək üçün Özbəkistana Amerikanın 200-dən çox iri şirkətinin nümayəndəsi gələcək.

    Rubio Hindistana səfəri çərçivəsində Mumbay və Camnagar şəhərlərinə səfər edəcək. O, Hindistan rəsmiləri ilə strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi, regional və beynəlxalq gündəmlər və enerji sektorunda əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı danışıqlar aparacaq.

    Həmçinin ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni imkanları müzakirə etmək məqsədilə biznes nümayəndələri ilə görüşlər planlaşdırılır.

    Marko Rubio İkitərəfli görüş İqtisadi əməkdaşlıq Özbəkistan
    Рубио посетит Узбекистан и Индию 17–22 октября
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    16:48
    Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənib
    Region
    16:42
    Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"
    Futbol
    16:41
    "Access Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:33
    Bağçalı: Azərbaycan və Türkiyənin qardaşlığına xələl gətirəcək hər cür hərəkətin qarşısı alınmalıdır
    Xarici siyasət
    16:32
    Özbəkistanda uşaqlara qarşı zorakılığa görə cəza sərtləşdirilib
    Region
    16:18
    "DigiTravel" ilə aviabiletləri də indi alıb, sonra ödəyin!
    Maliyyə
    16:18
    EHF Avropa Kuboku: "Kür"ün növbəti mərhələdəki rəqibi bəlli olub
    Komanda
    16:18
    Foto
    İsrail Prezidenti İsxak Hersoq Azərbaycana səfərə gəlib
    Xarici siyasət
    16:14
    Foto
    Rusiyadan gətirilmiş 10 min qutu bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib
    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti