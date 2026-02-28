İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Axios: ABŞ və İsrail İrana zərbələr zamanı hədəfləri bölüşdürüb

    Digər
    • 28 fevral, 2026
    • 15:46
    Axios: ABŞ və İsrail İrana zərbələr zamanı hədəfləri bölüşdürüb

    ABŞ İrana zərbələrini raket proqramı obyektlərinə yönəltdiyi halda, İsrail İran liderlərinə zərbələr endirməyi öz üzərinə götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios"un jurnalisti Barak Ravid mənbəyə istinadən məlumat verib.

    "ABŞ-nin zərbələri İranın raket proqramına və raket qurğularına, İsrailin zərbələri isə yüksək vəzifəli İran liderlərinin öldürülməsi cəhdinə və raket proqramına yönəlmişdi", - o, ABŞ rəsmisinə istinadən "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Hazırda zərbələrin nəticələri barədə rəsmi məlumat verilmir.

    İrana hərbi zərbələr Axios ABŞ İsrail
    Axios: США и Израиль распределили цели при ударах по Ирану
    Axios: US and Israel divided targets in strikes on Iran

    Son xəbərlər

    16:09

    Tokayev İran ətrafındakı gərginliklə bağlı güc strukturlarına tapşırıq verib

    Digər ölkələr
    16:07

    "Rosatom" İrandakı AES-in işinə aidiyyəti olan 90-dan çox şəxsi təxliyə edib

    Region
    16:00

    PSJ prezidenti Vitinyanı "Real"a satmaqdan imtina edib

    Futbol
    15:54

    İranda qızlar məktəbində hava zərbələri nəticəsində 40 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Region
    15:49

    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri yanvarda 3 % artıb

    Maliyyə
    15:46

    Axios: ABŞ və İsrail İrana zərbələr zamanı hədəfləri bölüşdürüb

    Digər
    15:43

    İran İsrail ərazisinə təxminən 35 ballistik raket buraxıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:40

    XİN: İndoneziya Prezidenti ABŞ və İran arasında dialoqa kömək etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    15:37

    Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti